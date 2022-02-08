Путин пугает мир ядерной войной в случае членства Украины в НАТО

Глава Кремля Владимир Путин признался, что боится того, что Украина станет членом Североатлантического Альянса. Он заявил, что страна может принять решение возвращать Крым военным путем, сообщает Обозреватель.

Об этом он сказал во время пресс-конференции по итогам переговоров с французским президентом Эммануэлем Макроном, отвечая на вопрос французского журналиста про возможное вторжение в Украину. Встреча состоялась в понедельник, 7 февраля.

"Мы категорически против расширения НАТО на Востоке. Не мы же двигаемся к НАТО, а они к нам. Мы что ли пришли на границу? Это они к нам подошли" , – сказал Путин.

Он отметил, что Европа считает Крым украинским, и если Украина будет возвращать полуостров военным путем, то РФ придется воевать с НАТО.

"Европейские страны считают Крым украинским, а мы считаем, что это часть России. Если будет возвращение Крыма военным путем и Украина при этом будет членом НАТО, значит возникнет военная конфронтация между РФ и НАТО. Нам, что воевать с НАТО? Другой вопрос: а вы хотите воевать с Россией? А ведь так оно и будет" , – сказал глава Кремля.

Путин также напомнил о ядерном потенциале России.

"Мы понимаем, что Россия – одна из ведущих ядерных держав, а по некоторым компонентам современности многих даже опережает. Победителей не будет. Вы окажетесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли" , – отметил Путин.

Он также в очередной раз обвинил Украину в невыполнении Минских соглашений и заявил, что это "разрушит Украину". Также политик сказал, что "Украина дважды совершала военное нападение на Донбасс".