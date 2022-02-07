Путин продолжит переговоры с США и НАТО

Президент РФ Владимир Путин рассказал о том, что сейчас готовится письменная реакция России на ответ США и НАТО по российским требованиям о «гарантиях безопасности», а диалог между РФ и США, НАТО по данному вопросу продолжается, сообщает Укринформ.

Об этом Путин сказал на пресс-конференции после более, чем пятичасовых переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Мы сейчас подготовим ответ на ту бумагу, которую мы получили из Брюсселя и Вашингтона. В целом в общих чертах я господина президента (Макрона, — ред.) проинформировал об этом. Направим (российскую «бумагу», — ред.) в Вашингтон и Брюссель. Там (в ответе США и НАТО, — ред.) действительно есть вещи, которые можно обсуждать. Они, правда, носят второстепенный характер, но, тем не менее» , — сказал Путин.

При этом он заявил, что Россия по-прежнему будет добиваться ответов на вопросы по «гарантиям безопасности», которые Кремль называет главными: нерасширение НАТО, неразмещение ударных систем возле границ РФ, возвращение инфраструктуры НАТО к ситуации 1997 года. Резюмируя эту тему, президент РФ сказал:

«Я не считаю, что на этом наш диалог закончен».