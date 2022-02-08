Порошенко оценил предложение Путина о политическом убежище

Пятый президент Украины Петр Порошенко прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина о возможности политического убежища, сообщает УНИАН.

Соответствующий пост Порошенко опубликовал на своей странице в Facebook. По словам экс-президента, в Украине преследуют "проевропейскую оппозицию" и теперь это подтвердил даже Путин.

Порошенко обратился к действующему президенту Владимиру Зеленскому с просьбой направить свои усилия и усилия правоохранительных органов на защиту страны, ведь сейчас, по мнению бывшего президента, они "занимаются Порошенко больше, чем российской угрозой".

"А Владимиру Владимировичу (Путину - ред.) — наконец осознать, что мы разберемся сами, здесь, в Украине. И извечная российская практика "заниматься" украинской политикой и политиками уже давно прекратилась" , - убежден Порошенко.

Ранее во время совместной пресс-конференции после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном президент России Владимир Путин заявил, что готов предоставить политическое убежище пятому президенту Украины Петру Порошенко.