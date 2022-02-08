"Нравится - не нравится, терпи, моя красавица" - Путин о "Минске"

Президент России Владимир Путин процитировал российскую поговорку, обращаясь к властям Украины с требованием выполнять Минские соглашения, сообщает УНИАН.

"Другой альтернативы просто нет. В Киеве то говорят, что будут выполнять, то говорят, что это разрушит их страну. И президент действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. Ну, нравится - не нравится. Терпи, моя красавица! Надо выполнять!" , - сказал Путин во время пресс-конференции после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

По его словам, власти Украины должны "напрямую разговаривать с "представителями Донбасса", потому что "иначе работать невозможно".

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина за эти годы выполнила "большинство, если не все" условия Минских соглашений. В то же время, со стороны России не было практически ничего сделано в этом направлении.