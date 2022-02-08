Встречу Бербок и Зеленского отменили из-за разногласий по оружию - CNN

Встреча министра иностранных дел Германии Анналены Бербок с президентом Украины Владимиром Зеленским отменена из-за отказа немецкой стороны оказывать военную помощь Киеву. Об этом, со ссылкой на телеканал CNN, сообщает Интерфакс-Украина.

По словам источника СМИ, близкого к правительству Украины, встреча не состоялась из-за того, что министр иностранных дел Германии отказался заявить, что Германия откажется от трубопровода "Северный поток 2", даже если Россия вторгнется в Украину.

Кроме того, добавил он, встреча была отменена из-за "отказа Германии оказывать Киеву какую-либо военную помощь прямо или косвенно".

"Многие в Восточной Европе и Киеве все чаще рассматривают Германию, скорее, как союзника России, чем как союзника Запада. И они так себя ведут - посмотрите на бывшего канцлера Шредера" , - заявил собеседник телеканала.

Между тем, канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу CNN заявил, что об отказе Зеленского встречаться с Бербок ничего не знает.

"Она там (в Киеве - ред). Я послал ее туда. Она отправится на линию фронта, оценит ситуацию" , - добавил он.

Шольц также сказал, что Германия работает с союзниками США, НАТО и ЕС над укреплением конкретных шагов, которые они предпримут совместно в случае российского вторжения.