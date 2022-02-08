Кулеба не видит угрозы для Украины от союза РФ и КНР

Украина пока не видит оснований полагать, что Китай после подписания совместной декларации президента РФ Владимиром Путиным и КНР Си Цзиньпином будет способствовать российской агрессии. Сближение этих двух стран произошло давно.﻿ Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Новое время.

"Сближение России и Китая не является новостью — оно произошло задолго до этого. Я не сомневаюсь, что в части НАТО это была инициатива именно Российской Федерации, просто чтобы еще немного повысить ставки и градус давления. Но не забывайте, что у Китая есть свои торговые интересы в Украине, и мы сейчас не видим оснований полагать, что Китай каким-то образом будет способствовать российской агрессии против Украины" , — сказал Кулеба в эфире программы Свобода слова.

Он отметил, что это был «дипломатический жест, который Россия разыграла в своих интересах».