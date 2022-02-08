Кулеба провел "красные линии" в "минских" переговорах

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что уступки по вопросу территориальной целостности Украины и начало диалога с так называемыми "республиками Донбасса" — это "красные линии", которые Киев никогда переступать не будет, сообщает Зеркало недели.

Такое заявление Кулеба сделал на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.

"Я проинформировал госпожу Анналену, что у Украины есть свои "красные линии" и мы от них никогда, ни при каких обстоятельствах не отступимся. Среди этих "красных линий" первая: мы не пойдем ни на какие уступки в отношении территориальной целостности Украины" , — заявил министр.

Также Кулеба прокомментировал вопрос о возможных переговорах с сепаратистами Донбасса.

"Второе — мы не пойдем на прямой диалог с так называемыми "Донецкой" и "Луганской народными республиками". Это не предусмотрено Минскими соглашениями, требование установить такой диалог — это исключительно интерес Российской Федерации" , — добавил господин Кулеба

Бербок заявила, что Киев "может рассчитывать" на Германию в "нынешней агрессивной ситуации". Речь идет о безопасности Украины и Берлин готов понести экономический ущерб в результате введения санкций против России.