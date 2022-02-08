Байден и Шольц обсудили Украину: главные заявления
Президент США Джо Байден провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщает Зеркало недели.
Переговоры длилась более двух часов, а итоги встречи политики подвели на совместной пресс-конференции, говорится на странице президента США в Facebook.
Важным и первым вопросом переговоров было единство стран в сдерживании российской агрессии против Украины. Байден настоял, что лучшим выходом из сложившейся ситуации является дипломатия.
"Мы готовы к переговорам. Германия продолжает диалог через Нормандский формат, но если Россия выберет дальнейшее вторжение в Украину - и мы, и НАТО готовы к этому", — сказал он.
Также президент США напомнил, что разработан пакет санкций и "быстрых мер" в случае агрессии России и заявил, что Китай "рядом с Россией и другими конкурентами пытаются создать не либеральное будущее".
"Мы будем работать вместе с Германией, чтобы новые технологии служили свободе, а не репрессиями и авторитаризму", — подчеркнул он.
Шольц в ответ заявил, что Германия и союзники не будут молчать, видя увеличение агрессии России в адрес Украины.
"Мы видим, что количество военных на границе с Украиной растет. Это серьезная угроза для европейской безопасности и важно, чтобы мы действовали вместе и делали все необходимое для реагирования", — сказал он.
Канцлер Германии напомнил, что Россия заплатит высокую цену в случае агрессии.
"Уже даже Россия "поняла это послание", — сказал Шольц.
Также Байден уточнил, что сертификация газопровода "Северный поток-2" не состоится, если РФ нападет на Украину.
"Если Россия вторгнется, речь идет о танках или войсках, если пересечет границу Украины опять, тогда "Северного потока-2" не будет. Это будет конец", — сказал он.
На вопрос журналистки, как США это сделают, ведь за сертификацию отвечает Германия, он ответил: "Я вам обещаю, это будет сделано", а Шольц подтвердил: "Мы будем едины".
Также:
- Шольц заявил, что военная угроза Украине существует и это серьезная угроза безопасности всей Европы;
- Байден напомнил, что американцам было бы разумно покинуть Украину;
- Лидеры обсудили прорабатываемые санкции против России на случай эскалации кризиса в Украине. "Санкции будут жесткими и всеобщими", — заявил Шольц;
- Байден готов продолжить переговоры с Москвой;
- США считают Германию "абсолютно надежным партнером" и Берлин никогда не терял доверие Штатов;
- США и Германия совместно работают над вызовами, которые представляет Китай и над стабильностью на Западных Балканах.