Байден и Шольц обсудили Украину: главные заявления

Президент США Джо Байден провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщает Зеркало недели.

Переговоры длилась более двух часов, а итоги встречи политики подвели на совместной пресс-конференции, говорится на странице президента США в Facebook.

Важным и первым вопросом переговоров было единство стран в сдерживании российской агрессии против Украины. Байден настоял, что лучшим выходом из сложившейся ситуации является дипломатия.

"Мы готовы к переговорам. Германия продолжает диалог через Нормандский формат, но если Россия выберет дальнейшее вторжение в Украину - и мы, и НАТО готовы к этому" , — сказал он.

Также президент США напомнил, что разработан пакет санкций и "быстрых мер" в случае агрессии России и заявил, что Китай "рядом с Россией и другими конкурентами пытаются создать не либеральное будущее".

"Мы будем работать вместе с Германией, чтобы новые технологии служили свободе, а не репрессиями и авторитаризму" , — подчеркнул он.

Шольц в ответ заявил, что Германия и союзники не будут молчать, видя увеличение агрессии России в адрес Украины.

"Мы видим, что количество военных на границе с Украиной растет. Это серьезная угроза для европейской безопасности и важно, чтобы мы действовали вместе и делали все необходимое для реагирования" , — сказал он.

Канцлер Германии напомнил, что Россия заплатит высокую цену в случае агрессии.

"Уже даже Россия "поняла это послание" , — сказал Шольц.

Также Байден уточнил, что сертификация газопровода "Северный поток-2" не состоится, если РФ нападет на Украину.

"Если Россия вторгнется, речь идет о танках или войсках, если пересечет границу Украины опять, тогда "Северного потока-2" не будет. Это будет конец" , — сказал он.

На вопрос журналистки, как США это сделают, ведь за сертификацию отвечает Германия, он ответил: "Я вам обещаю, это будет сделано", а Шольц подтвердил: "Мы будем едины".

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