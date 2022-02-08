Госдеп США отказался комментировать поставку систем ПРО в Украину

Государственный департамент США пока не будет комментировать информацию о планах размещения на востоке Украины американских противоракетных комплексов Terminal High Altitude Area Defense (THAAD). Об этом заявил глава пресс-службы ведомства Нед Прайс, сообщает Лента.Ру.

Журналисты поинтересовались, будут ли США отвечать на просьбу Киева разместить под Харьковом несколько дивизионов THAAD. Как уточнил Прайс, он не может рассказывать о гипотетических планах. Дипломат отказался комментировать поставку комплексов.

"Я не могу говорить о шагах, которые не были объявлены. Они являются гипотетическими и могут не иметь места", - заявил Нед Прайс.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что размещение в соседнем с Россией государстве американских систем ПРО — прямая дорога к дестабилизации обстановки.

"Это стало бы еще одним шагом в сторону дестабилизации ситуации" - сказал Песков.

В понедельник, 7 февраля, Киев обратился к американской стороне с просьбой разместить под Харьковом несколько дивизионов THAAD. В комплекс входит радиолокационная станция AN/TPY-2. С ее помощью украинская армия сможет наблюдать за воздушно-космической обстановкой над значительной частью России. Кроме того, источник объяснил, что это дает военным возможность вместе с союзниками по НАТО «смотреть» вглубь территории России на расстояние до одной тысячи километров.

Радиолокационная станция AN/TPY-2 может позволить Киеву и его союзникам «смотреть» вглубь территории России на расстояние до одной тысячи километров

Это мобильный зенитный ракетный комплекс наземного базирования. Он предназначен для высотного заатмосферного перехвата баллистических ракет средней и меньшей дальности. Система «ловит» их на финишном участке траектории. Ракета уничтожается в течение последней минуты подлета к цели.