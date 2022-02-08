Минфин ожидает в ближайшее время миссию МВФ в Украине. Об этом заявил глава министерства Сергей Марченко, сообщает Зеркало недели.

Он отметил прогресс в переговорах с МВФ и напомнил, что по действующей программе Украина получит 2,2 млрд долларов.

"Надеемся, что следующая Миссия МВФ в Украине начнет работу уже в ближайшее время. Действующая программа предусматривает получение $2,2 млрд, и для их получения мы продолжаем воплощать структурные реформы. Мы видим прогресс в наших отношениях с МВФ" , — написал Марченко в Faceook.

Он отметил, что несмотря на то, что у Минфина ограниченный доступ к рынкам внешних заимствований, однако перевыполнение плановых показателей доходной части (на более 9 млрд грн) госбюджета позволяет чувствовать себя уверенно.