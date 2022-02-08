В "Дія" появится пенсионное удостоверение

Пенсионный фонд Украины планирует добавить пенсионное удостоверение в "Дию". В приложении будет формироваться электронное отображение удостоверения, в том числе оцифрованный образ лица, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Об этом говорится в проекте постановления ПФУ, обнародованном для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Пенсионное удостоверение в "Дія"

Согласно проекту приказа, электронное пенсионное удостоверение в "Дія" может формироваться по желанию. Человек, который получил пенсионное удостоверение или платежную карточку, которая одновременно является пенсионным удостоверением, может дополнительно получить отражение в электронной форме.

Электронное отображение пенсионного удостоверения формируется средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг ("Дія") с помощью мобильного приложения "Дія".

Отображение формируется вместе с уникальным электронным идентификатором (QR-кодом, штрих-кодом, цифровым кодом и т. п), который обеспечивает передачу информации из реестров.

Электронное отображение пенсионного удостоверения формируется автоматически при наличии в реестре сведений, в том числе оцифрованного образа лица человека.

Юридическая сила электронного удостоверения

Электронное отображение пенсионного удостоверения имеет одинаковую с пенсионным удостоверением юридическую силу и срок действия.

Электронное отображение пенсионного удостоверения формируется если документ, подтверждающий назначение лицу пенсии, является действительным и срок его действия не истек.

Электронное отображение пенсионного удостоверения содержит уникальный электронный идентификатор (QR-код, штрих-код, цифровой код), который обеспечивает переход по ссылке на подтверждающую запись на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.