Курс валют НБУ на 8 февраля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 8 февраля 2022 года

Курс доллара, по сравнению с 7 февраля, упал на 15 коп до 28.00 за 1 доллар.

Курс евро понизился до уровня 32.07 за 1 евро.

Курс рубля достиг уровня 3.71 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов понизился до уровня 37.85 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился до отметки 30.33 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 4 коп до 7.05 за 1 польский злотый.