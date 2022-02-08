Курс валют НБУ на 8 февраля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 8 февраля 2022 года
Курс доллара, по сравнению с 7 февраля, упал на 15 коп до 28.00 за 1 доллар.
Курс евро понизился до уровня 32.07 за 1 евро.
Курс рубля достиг уровня 3.71 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов понизился до уровня 37.85 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка снизился до отметки 30.33 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 4 коп до 7.05 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|27.999800
|EUR
|Евро
|32.072400
|RUB
|Рубль
|0.371100
|GBP
|Фунт стерлингов
|37.848700
|CHF
|Швейцарский франк
|30.330700
|PLN
|Польский злотый
|7.053700