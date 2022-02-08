Курс валют НБУ на 8 февраля

Курс валют НБУ на 8 февраля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 8 февраля 2022 года

Курс доллара, по сравнению с 7 февраля, упал на 15 коп до 28.00 за 1 доллар.

Курс евро понизился до уровня 32.07 за 1 евро.

Курс рубля достиг уровня 3.71 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов понизился до уровня 37.85 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился до отметки 30.33 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 4 коп до 7.05 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 27.999800 --0.147
EUR Евро 32.072400 --0.202
RUB Рубль 0.371100 +0.001
GBP Фунт стерлингов 37.848700 --0.317
CHF Швейцарский франк 30.330700 --0.186
PLN Польский злотый 7.053700 --0.043
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