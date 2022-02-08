Под Киевом ликвидировали крупную нарколабораторию

Житель Киевской области дома обустроил лабораторию по изготовлению наркотиков. Стоимость изъятых правоохранителями веществ составляет около 10 миллионов гривен, сообщает Корреспондент.

По данным пресс-службы Нацполиции, незаконной деятельностью занимался 26-летний житель села Лисовичи. Он покупал в интернете прекурсоры, изготавливал из них наркотики, которые потом продавал наркозависимым лицам.

"Правоохранители провели санкционированный обыск и изъяли лабораторное оборудование для изготовления солей "Alfa-PVP", 73 литра психотропного вещества "Alfa-PVP", 840 граммов психотропного вещества "амфетамин", 350 граммов "каннабиса", а также 32 литра прекрусоров" , - сообщили в полиции.

Все наркотические средства направлены на экспертизу. Устанавливаются другие причастные к противоправной деятельности лица.

По факту незаконного производства, изготовления, приобретения, хранения, перевозки, пересылки или сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов возбуждено уголовное производство (ч.3 ст.307 УК). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от девяти до 12 лет с конфискацией имущества.