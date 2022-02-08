Двух лиц подозревают в попытке присвоения миллионов кубометров газа

Двум фигурантам уголовного дела, которые пытались присвоить десятки миллионов кубометров природного газа из украинских хранилищ, вручили подозрения, сообщает Корреспондент.

По данным СБУ, в феврале 2020 года силовики заблокировали попытку незаконного отбора из государственных хранилищ свыше 40 миллионов кубометров природного газа, зарезервированного для использования госучреждениями Министерства финансов. Благодаря этому удалось предотвратить бюджетный ущерб на более чем 250 миллионов гривен.

Как выяснилось, два представителя коммерческой структуры подделали документы якобы за подписью бывшего заместителя министра финансов Украины и передали их в АО Укртрансгаз.

Таким образом злоумышленники получили право распоряжаться десятками миллионов кубометров газа из государственных хранилищ.

Сейчас силовики пытаются установить и привлечь к ответственности других участников противоправной деятельности.