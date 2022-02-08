ВСУ провели массовые противотанковые учения

В Украине сразу на нескольких полигонах боевой подготовки продолжаются комплексные тактико-специальные занятия по оказанию отпора условному противнику, который пытается прорвать оборону на танкоопасных и десантноопасных участках местности, сообщает УНИАН.

Сообщается, что к тренировкам привлекаются инженерные подразделения, выполняющие задачи по установлению минных заграждений, танковые подразделения и противотанковая артиллерия.

Фото: ВСУ

"Каждый раз, во время тренировки мы должны добиться максимального сокращения времени от поступления приказа командиру подразделения, принятия им соответствующего решения до практического его выполнения конкретным номером обслуги пушки или экипажа танка" , - сообщил командующий объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

По словам командующего, противотанковый резерв быстро и организованно осуществил перемещение на рубеж развертывания, а инженерно-саперная группа для качественного выполнения задачи противотанкистами, без задержек осуществила постановку минных заграждений.

С танковыми подразделениями группировки войск, которая подчинена нашему командованию, мероприятия боевой подготовки проходят как в составе экипажей, так и в составе взводов.

В свою очередь танкисты осуществили выдвижение роты в район ожидания, перемещение и развертывание в боевой порядок на огневом рубеже для отражения наступления вероятного противника, а также отход и перемещение в районы сосредоточения.