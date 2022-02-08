Астрономы сфотографировали черную дыру в центре спиральной галактики

Сотрудники Европейской Южной Обсерватории заявили, что получили изображения спиральной галактики NGC 7582, в центре которой находится сверхмассивная черная дыра, сообщает Хайтек.

Галактика NGC 7582 находится в 70 млн световых лет от Земли в созвездии Журавля. В ее ядре расположена сверхмассивная черная дыра.

Галактическому ядру NGC 7582 поставляет энергию черная дыра. В процессе этого взаимодействия вещество нагревается и испускает огромное количество энергии и мощные потоки частиц в окружающее пространство.

Авторы решили выяснить, какое влияние этот процесс оказывает на всю галактику. Они рассмотрели, как распределяются различные ионизированные элементы в ней.

На изображении справа кислород, азот и водород показаны синим, зеленым и красным соответственно. Красный — это области высокой активности звездообразования, доминирующие синие области показывают конусообразный материал, который исходит от активного галактического ядра.

На изображении слева та же область. Но это более классическое восприятие галактики — на фото есть полосы пыли, которые затеняют синий и оранжевый свет от звезд.

Приемник MUSE позволил сформировать карту движений звезд и газа. Оказалось, что центральная сверхмассивная черная дыра в NGC 7582, возможно, окружена некой структурой, экранирующей остальную часть галактики от мощного потока энергии, который истекает из галактического ядра. Этот поток разворачивается в обратную сторону и формирует интенсивный звездный ветер.