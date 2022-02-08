Городские автобусы MAN лишатся наружных зеркал

Компания MAN Truck & Bus с нового года начала предлагать систему OptiView, заменяющие привычные зеркала заднего вида, и на городские автобусы, сообщает Автоцентр.

Отметим, что презентованная еще на ганноверской выставке IAA 2018 первая в мире система обзора с помощью камер для автобусов – MAN OptiView уже хорошо зарекомендовала себя на туристических машинах MAN и Neoplan.

Cистема состоит из двух камер с каждого борта, изображение с которых передается на мониторы на передних стойках. По сравнению с привычными зеркалами, система обеспечивает более широкий угол обзора, что позволяет минимизировать слепые зоны. Это особенно помогает уберечь от наезда пешеходов и велосипедистов при поворотах и маневрировании в плотном городском трафике.

Камеры также автоматически подстраиваются под погодные условия и время суток, а также устраняют блики от фар и солнечных лучей. Их корпуса обладают хорошей влагозащитой и оснащены электроподогревом. Помимо повышения активной безопасности система OptiView также помогает сэкономить на топливе, так как отсутствие довольно громоздких "рогов" снижает аэродинамическое сопротивление до 10%.