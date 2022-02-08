Депутат Харьковского горсовета самовольно захватил земельный участок – СБУ

Депутат Харьковского горсовета, член постоянной комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры и земельных отношений, самовольно захватил участок, принадлежащий громаде города, сообщает Интерфакс-Украина.

"Руководитель и владелец местного коммерческого предприятия самовольно захватил земельный участок площадью около 9 тыс. кв. м., который по документам находится в коммунальной собственности и принадлежат территориальной общине Харькова. Делец, являющийся действующим депутатом... и входящий в постоянную комиссию по вопросам градостроительства, архитектуры и земельных отношений, ограничил доступ граждан на самозахваченную территорию и стал использовать ее для собственных предпринимательских целей" , - говорится в сообщении Управления СБУ в Харьковской области.

По данным спецслужбы, обязательные платежи в бюджет за пользование земельным участком не перечислялись. По подсчетам специалистов по контролю за использованием и охраной земель Главного управления Госгеокадастра в Харьковской области, нанесенный таким образом ущерб превышает 155 тыс. грн.

В настоящее время директору предприятия уведомлено о подозрении по ч. 1 ст. 197-1 (самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство) Уголовного кодекса Украины.