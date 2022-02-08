Китай вновь выступил против расширения НАТО
Расширение НАТО не способствует безопасности и стабильности в мире, говорится в заявлении, опубликованном на сайте представительства Китая в Евросоюзе, сообщает РБК.
«Спустя 30 лет после окончания холодной войны НАТО продолжает расширять свою географию и диапазон операций, занимается блоковой политикой и конфронтацией. Это не способствует глобальной безопасности и стабильности», — говорится в заявлении.
В представительстве отметили, что региональная безопасность не должна обеспечиваться за счет
«укрепления или расширения военных блоков», и призвали НАТО
«отказаться от менталитета холодной войны и идеологических предубеждений, уважать суверенитет и интересы других стран».