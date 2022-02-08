Китай вновь выступил против расширения НАТО

Расширение НАТО не способствует безопасности и стабильности в мире, говорится в заявлении, опубликованном на сайте представительства Китая в Евросоюзе, сообщает РБК.

«Спустя 30 лет после окончания холодной войны НАТО продолжает расширять свою географию и диапазон операций, занимается блоковой политикой и конфронтацией. Это не способствует глобальной безопасности и стабильности» , — говорится в заявлении.