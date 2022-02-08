Рекордная сделка развалилась. Nvidia не будет покупать Arm

Корпорация Nvidia все же отказалась от покупки Arm из-за давления регуляторов. Японский конгломерат SoftBank получит неустойку в $1,25 млрд и сосредоточится на выводе разработчика процессоров на IPO, сообщает Новое время.

Американская Nvidia отказалась от покупки за $66 млрд разработчика процессоров Arm у SoftBank из-за давления регуляторов. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на три близкие к обсуждению источника.

Компания решила отказаться от сделки на заседании совета директоров 8 февраля из-за серьезной озабоченности сделкой регуляторов США, Британии и ЕС.

По словам одного из собеседников издания, SoftBank получит комиссию за отмену сделки в размере до $1,25 млрд. конгломерат планирует вывести Arm на IPO до конца года.

Сообщается, что срыв сделки должен привести к перевороту в руководстве Arm: глава подразделения интеллектуальной собственности Рене Хаас заменит на позиции СЕО Саймона Сегарса.

О том, что Nvidia готовится отказаться от покупки разработчика процессоров Arm агентство Bloomberg писало в конце января.

Напомним, что о планах японского конгломерата SoftBank продать британского разработчика микросхем Arm Holdings американской компании Nvidia более чем за $40 млрд сообщалось в сентябре 2020 года.

В феврале 2021 года против сделки выступили крупные технологические компании — Qualcomm, Google и Microsoft.

Тогда отмечалось, что в случае закрытия сделки, Nvidia получит контроль над важным поставщиком, который лицензирует основные технологии микросхем таким компаниям, как Apple, Intel, Samsung, Amazon и китайской Huawei.

Британская Arm известна как Швейцария индустрии, потому что она выдает лицензии на разработку микросхем и соответствующий программный код всем желающим, отмечает агентство.