Что подарить на День Валентина: романтичные универсальные идеи

14 февраля наступит День святого Валентина - сказочный праздник всех влюбленных в мире. Эта дата предоставит всем пару хороший повод разжечь огонь страсти, продемонстрировать глубину своих чувств и устроить любимой половинке приятный сюрприз, сообщает УНИАН.

Что подарить на 14 февраля девушке или жене

На День святого Валентина стоит порадовать жену, даже если вы уже давно вместе или вам не нужен повод для выражения чувств. Ведь получить неожиданный подарок будет приятно любой женщине. Предлагаем вам выбрать презент из списка:

букет роз или других любимых цветов женщины;

набор экзотических фруктов;

необычные сладости для девушки-сладкоежки;

косметика и духи с любимым ароматом;

ювелирные украшения, кольца, подвески;

набор по уходу за телом - скраб, молочко, мочалка, ночной крем;

уютный халат и забавные тапочки;

подарочный сертификат в любимый магазин или спортзал.

Что подарить на День Валентина парню или мужу

Мужчинам тоже приятно получать подарки и романтические сюрпризы. Если вы не знаете, чем можно порадовать мужчину, подскажем несколько идей для любящих женщин.

Мужские аксессуары: ремень, кошелек, портмоне, запонки, галстук, сумка - для стильных мужчин.

Романтичный завтрак в постель. Раннее мы рассказывали, что приготовить 14 февраля.

Подарок для хобби: фотоаппарат, снаряжение для путешествий, спортивное снаряжение.

Бутылка любимого алкоголя мужчины.

Подарите мужчине себя в необычном виде, например, в кружевном белье.

Подарки на День святого Валентина: универсальные идеи

Подарок на 14 февраля должен быть романтичным и напоминать о приятном совместном времяпровождении. Идеальный подарок на День Валентина - фотоколлаж из ваших общих фото, парные чашки ручной работы, совместная фотосессия.

Также можно вместе поехать в путешествие или заняться совместным хобби. Попробуйте нечто новое вдвоем: сходите на каток, посетите необычную выставку или ресторан экзотической кухни. Универсальный подарок на День влюбленных - электронная техника, например, умные часы, беспроводные наушники или робот-пылесос.