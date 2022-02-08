Financial Times: Макрон и Путин заключили соглашение по Украине

Президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин заключили сделку по снижению напряженности ситуации вокруг Украины. При этом Кремль ждет одобрения этих условий от Вашингтона, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Об этом говорится в статье The Financial Times.

По информации издания, которое ссылается на французских официальных лиц, Путин и Макрон договорились, что РФ якобы "не будет осуществлять новых военных инициатив".

Вместе с тем Кремль якобы согласился принять участие в диалоге по развертыванию собственных вооруженных сил.

При этом, по данным источника FT, российский президент Путин вроде бы согласился вывести из Беларуси до 30 тысяч российских военных, которые вовлечены в совместных учениях под названием "Союзная решимость-2022".

Издание пишет, что этот вопрос будет обсуждаться и на дальнейших встречах, где стороны намерены заключить соглашение о "структурированном диалоге по вопросам коллективной безопасности".

The Financial Times отмечает, что Москва "продвинулась к деэскалации" после встречи лидеров в Кремле.