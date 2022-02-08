Классический ретро-автомобиль удивил необычной внешностью

Уникальный двуликий Holden Ute создан усилиями семейной пары из Квинсленда, Австралия. Свое детище Джефф и Лаура Лак из ателье GC Restoration, специализирующего на восстановлении классических автомобилей, назвали Two Face, сообщает Автоцентр.

По словам Джеффа, проект такого автомобиля он задумал еще 20 лет назад. Когда один из друзей высказал готовность пожертвовать свой Holden Ute 1980 года, он сразу же схватился за эту возможность.

В распоряжении мастера оказался один из последних седанов, выпущенных австралийской компанией Holden. Судить о том в каком состоянии находился автомобиль и о том какую работу пришлось проделать Лакам, можно судить по опубликованным ими фото. Одну часть они оставили в «первозданном» виде. Вторую полностью отреставрировали до состояния автомобиля только сошедшего с конвейера. Именно эта часть наглядно демонстрирует сложность проделанной ими работы.

Стоит отметить, что «двуликий» автомобиль не только с наружи, но и в салоне, «под капотом» и даже под днищем. При этом технически его восстановили до первоначального состояния. Седан полностью соответствует современным требованиям безопасности.

В салоне все идеально разделено пополам, включая центральную консоль и вентиляционное отверстие климат-контроля. То же касается и подкапотного пространства, в котором «двуликим» остался даже 308-сильный мотор V8.