В Минздраве объяснили, как отличить реакцию на вакцину от симптомов COVID-19
Украинцы по-прежнему путают реакцию на вакцинацию против COVID-19 с симптомами самой коронавирусной болезни. Ведь в обоих случаях человек может ощущать усталость и повышение температуры, сообщает Обозреватель.
Кроме того, у некоторых проявления заболевания, как и "побочка" от вакцины, могут продолжаться в течение нескольких дней.
Специалисты подчеркнули, что реакция на вакцину – это нормальное явление, свидетельствующее о том, что организм человека формирует иммунную защиту к вирусу.
Так, общими симптомами COVID-19 и после прививки являются:
- усталость;
- повышенная температура;
- головная боль;
- боль в горле;
- продолжительность в несколько дней.
Отметим, что данные об этом основаны на наблюдениях не только украинских специалистов, но и Центров по контролю и профилактике заболеваний в США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC).
Обычно реакция на вакцину исчезает спустя несколько дней. А вот симптомы коронавируса могут длиться гораздо дольше – несколько недель или месяцев. К вышеописанным нередко добавляются:
- кашель;
- одышка;
- потеря/искажение обоняния;
- трудности с концентрацией внимания;
- усиление симптомов после физической или ментальной активности.
Также COVID-19 могут сопровождать осложнения. Речь идет о пневмонии, проблемах с почками и/или сердцем, воспалении нервной системы и обострении хронических заболеваний.
"Наилучшим путем определить, действительно ли у вас коронавирус, является тестирование", – отметили в Минздраве.