В Минздраве объяснили, как отличить реакцию на вакцину от симптомов COVID-19

Украинцы по-прежнему путают реакцию на вакцинацию против COVID-19 с симптомами самой коронавирусной болезни. Ведь в обоих случаях человек может ощущать усталость и повышение температуры, сообщает Обозреватель.

Кроме того, у некоторых проявления заболевания, как и "побочка" от вакцины, могут продолжаться в течение нескольких дней.

Специалисты подчеркнули, что реакция на вакцину – это нормальное явление, свидетельствующее о том, что организм человека формирует иммунную защиту к вирусу.

Так, общими симптомами COVID-19 и после прививки являются:

усталость;

повышенная температура;

головная боль;

боль в горле;

продолжительность в несколько дней.

Отметим, что данные об этом основаны на наблюдениях не только украинских специалистов, но и Центров по контролю и профилактике заболеваний в США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC).

Обычно реакция на вакцину исчезает спустя несколько дней. А вот симптомы коронавируса могут длиться гораздо дольше – несколько недель или месяцев. К вышеописанным нередко добавляются:

кашель;

одышка;

потеря/искажение обоняния;

трудности с концентрацией внимания;

усиление симптомов после физической или ментальной активности.

Также COVID-19 могут сопровождать осложнения. Речь идет о пневмонии, проблемах с почками и/или сердцем, воспалении нервной системы и обострении хронических заболеваний.