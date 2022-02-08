В Минздраве объяснили, как отличить реакцию на вакцину от симптомов COVID-19

В Минздраве объяснили, как отличить реакцию на вакцину от симптомов COVID-19

Украинцы по-прежнему путают реакцию на вакцинацию против COVID-19 с симптомами самой коронавирусной болезни. Ведь в обоих случаях человек может ощущать усталость и повышение температуры, сообщает Обозреватель.

Кроме того, у некоторых проявления заболевания, как и "побочка" от вакцины, могут продолжаться в течение нескольких дней.

Специалисты подчеркнули, что реакция на вакцину – это нормальное явление, свидетельствующее о том, что организм человека формирует иммунную защиту к вирусу.

Так, общими симптомами COVID-19 и после прививки являются:

  • усталость;
  • повышенная температура;
  • головная боль;
  • боль в горле;
  • продолжительность в несколько дней.

Отметим, что данные об этом основаны на наблюдениях не только украинских специалистов, но и Центров по контролю и профилактике заболеваний в США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC).

Обычно реакция на вакцину исчезает спустя несколько дней. А вот симптомы коронавируса могут длиться гораздо дольше – несколько недель или месяцев. К вышеописанным нередко добавляются:

  • кашель;
  • одышка;
  • потеря/искажение обоняния;
  • трудности с концентрацией внимания;
  • усиление симптомов после физической или ментальной активности.

Также COVID-19 могут сопровождать осложнения. Речь идет о пневмонии, проблемах с почками и/или сердцем, воспалении нервной системы и обострении хронических заболеваний.

"Наилучшим путем определить, действительно ли у вас коронавирус, является тестирование", – отметили в Минздраве.
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