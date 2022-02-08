Antutu назвал самый мощный гаджет Apple

Команда популярного бенчмарка Antutu назвала самые производительные гаджеты Apple по состоянию на январь 2022 года, сообщает Газета.ru.

Первую и вторую позицию заняли iPad Pro 2021 года с чипом M1 на 12,9 дюймов и 11 дюймов соответственно. Замыкает тройку лидеров по производительности 12,9-дюймовый iPad Pro 2018 года. Самый производительный планшет набрал 1,25 млн баллов в синтетическом тесте Antutu.

iPhone 13 Pro Max с хранилищем объемом 1 ТБ занял четвертое место. Под пятым номером расположился iPhone 13 Pro с таким же объемом памяти.

Несмотря на то, что iPad Pro 2018 года занял третье место, планшет 2020 года, 12,9-дюймовая версия iPad Pro четвертого поколения заняла шестое место, а седьмое — модель на 11 дюймов. На восьмом и девятом местах расположились iPad Pro 2018 года в минимальной комплектации на 64 ГБ и iPad mini 6 соответственно.

Рейтинг производительности устройств от Apple замыкает iPhone 13 на 128 ГБ, который в тесте Antutu набрал 803 тыс. очков.