Украинский электросамолет первый раз поднялся в воздух

Aeroprakt 20e – это проект украинского производителя сверхлегких самолетов Aeroprakt. Компания основана в 1991 году конструкторами ОКБ имени А. К. Антонова Юрием Яковлевым и Олегом Литовченко на базе ранее созданного любительского авиаклуба при АНТК им. Антоново, сообщает Autogeek.

Это первый электрический самолет в линейке компании. Вероятно, он построен на базе модели А-20 - двухместный "Ультралайт" с толкающим винтом, который существует в сельскохозяйственной (А-20СХ) и спортивной модификациях (А-20SC).

Коротенький видеоролик первого полета украинского электросамолета Aeroprakt 20e был опубликован в TikTok. В небо его поднял учредитель и главный конструктор компании Юрий Яковлев. Никакой технической информации о самолете пока нет. Известно, что полностью укомплектован электрической силовой установкой, а заряда аккумуляторного блока хватает на 40 минут полета. Данных о скорости и дальности полета тоже нет.

Полноценный ролик об Aeroprakt 20e разработчики обещают опубликовать в YouTube в конце следующей недели.