До 20 градусов тепла: какой будет весна в Украине в этом году

Весна в Украине в этом году придет по плану, но в марте еще будет холодно. Тогда как апрель порадует украинцев очень теплой погодой. Об этом рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова, сообщает Телеграф.

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По предварительным расчетам метеорологов, наступление весны ожидается уже после 25 февраля.

Как сообщила Мартазинова, март в нынешнем году ожидается очень неустойчивым. Кроме того, со второй половины месяца метеорологи прогнозируют резкие похолодания, далеко не весенние. Так что в первый весенний месяц ждать продолжительной теплой погоды украинцам не стоит.

В апреле же, отмечает ученая, вероятно резкое повышение температуры. Более того, прогнозы свидетельствуют о том, что к концу второго месяца весны столбики термометров в отдельные дни будут достигать выше 20 градусов.

В мае, по словам Мартазиновой, в Украине ожидается привычная для этого сезона погода. Однако метеоролог добавила, что первая половина месяца, вероятно, пройдет без осадков.