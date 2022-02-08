Motorola представит новый смартфон флагманской серии Edge

Компания Motorola обнародовала тизер, сообщающий о том, что незадолго до выставки мобильных технологий Mobile World Congress (MWC) 2022, которая откроется 28 февраля, дебютирует новый смартфон семейства Edge, сообщает 3Dnews.

Источник изображения: Motorola

О том, какая именно модель предстанет на презентации, ничего не говорится. Однако наблюдатели сходятся во мнении, что Motorola анонсирует флагманский аппарат Moto Edge 30 Pro, слухи о котором достаточно давно ходят в интернете. Дебют состоится 24 февраля.

Если верить имеющейся информации, смартфон будет оборудован флагманским восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 с передовым модемом Snapdragon X65 5G, 8/12 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителем вместимостью 128/256 Гбайт.

Источник изображения: Qualcomm

Смартфону приписывают наличие 6,7-дюймового дисплея OLED формата Full HD+ с разрешением 1080 × 2400 точек и частотой обновления до 144 Гц. В аппарат будут установлены фронтальная 60-мегапиксельная камера и тройная тыльная камера в конфигурации 50 + 50 + 2 млн пикселей.

Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой 68-ваттной подзарядки. Новинка поступит на рынок с операционной системой Android 12 «из коробки».