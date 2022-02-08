Шесть пород собак, которые легко поддаются дрессировке

Если вы задумались над тем, чтобы завести собаку, помните, что некоторые породы значительно труднее поддаются воспитанию и дрессировке, другие, напротив, понимают своего хозяина с полуслова, сообщает Профиль.

Поэтому если вы не хотите дополнительных расходов на уроки дрессировщика или заводите питомца впервые, обратите внимание на следующие породы.

Бордер-колли

По шкале Корена бордер-колли является самой умной собакой среди всех пород. Она обладает молниеносной реакцией и мотивацией на непрерывную работу. При этом важно уделять воспитанию этой пастушьей собаки достаточно внимания, в противном случае питомец может стать неуправляемым, и высокий интеллект из достоинства превратится в недостаток.

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Немецкая овчарка

Любимица полиции и армии, немецкая овчарка – одна из самых трудолюбивых собак. Она быстро схватывает новую информацию и при правильном воспитании станет верным и послушным компаньоном.

Пудель

Иногда пудель может проявлять характер, но, как правило, он очень любит угождать хозяину и стремится учиться новому. Кроме того, результаты исследований говорят, что пудель – одна из умнейших собак на планете.

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Лабрадор-ретривер

Быстрая обучаемость и любопытный характер делают их одними из лучших собак для дрессировки. В том числе по этой причине они часто используются в качестве поводырей.

Доберман-пинчер

Доберман-пинчер также стабильно входит в список самых умных пород собак. Изначально порода выводилась для служебных целей, поэтому доберман отличается не только умом, но и бесстрашием, преданностью и уверенностью в себе.

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Золотистый ретривер

Очаровательный и сообразительный, этот пес обладает полным набором качеств покладистого питомца и легко поддается дрессировке. Вдобавок ко всему это еще и одна из самых дружелюбных и игривых пород собак.