Нардепы "засветили" трехнедельные отпуска и незадекларированные авто в Instagram

Депутаты Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко, Юрий Аристов, Кирилл Нестеренко, Богдан Торохтий, а также внефракционный Артем Дмитрук "засветили" в Instagram свои отпуска, незадекларированные автомобили, элитные подарки и другие драгоценности, сообщает Бигус.инфо.

Новогодние праздники нардеп партии "Слуга народа" Николай Тищенко провел с семьей в Дубае. Благодаря фотографиям и комментариям жены депутата Аллы Барановской в Instagram удалось идентифицировать гостиницу, где они проживали.

Фото: bihus.info

Это 5-звездочный Address Beach Resort. Минимальная стоимость проживания для супругов с ребенком – 28 тыс. грн в сутки.

Благодаря другим публикациям супруги Тищенко можно определить, что семья нардепа находилась в Дубае как минимум с 30 декабря по 19 января. Три недели отдыха в отеле стоят около 580 тыс. грн.

Фото: bihus.info

Другой нардеп от "Слуг" Юрий Аристов в декабре тоже уехал с семьей на отдых за границу. Из публикаций его супруги Марины Аристовой стало известно, что семья находилась на Занзибаре.

Фото: bihus.info

Судя по другим публикациям, остановились они в гостинице The Residence Zanzibar.

Фото: bihus.info

Минимальная стоимость проживания для двоих взрослых и детей стоит 30 тысяч гривен за ночь. Пять дней проживания в отеле обходится в 150 тысяч гривен. А вскоре семья Аристовых переехала в другую гостиницу – тоже 5-звездочный Tulia Zanzibar Unique Beach Resort. Судя по фото, находились они там не менее двух дней, которые обошлись около 90 тыс. грн.

После Нового года Юрий и Марина Аристовы посетили Лиссабон. Благодаря фото и видео из Instagram жены политика, можно идентифицировать отель, где остановились супруги. Это Olissippo Lapa Palace. Ночь проживания в номере отеля с видом на реку Тежу стоит 15 тыс. грн. Судя по публикациям Аристовой, находились они с мужем в столице Португалии не менее трех дней. Стоимость трехдневного пребывания в отеле – 45 тыс. грн.

Фото: bihus.info

Кирилл Нестеренко – "Слуга народа" из Днепропетровской области. Согласно декларациям, владеет микроавтобусом Volkswagen Multivan 2009 года производства, автомобилем ВАЗ-2101 1972 года и мотоциклом Honda VFR 400R 1992 года. Нардеп в декларации указывает стоимость Хонды – 5000 грн. Фото этого мотоцикла есть в Instagram Нестеренко. Благодаря особым деталям экстерьера байка удалось найти объявление о его продаже.

Фото: bihus.info

Следовательно, депутат занизил стоимость байка почти в 20 раз. Кроме этого, в других публикациях в Instagram нардепа можно увидеть за рулем двух иномарок. По деталям интерьеров журналисты узнали на видео Mercedes-Benz E-класса в W211 кузове и BMW X2.

Фото: bihus.info

Нардеп от "Слуг" Богдан Торохтий в августе 2021 года, судя по информации в Facebook, женился на советнице экс-министра инфраструктуры Владимира Емельяна Алиной Левченко. В одной из публикаций Алина показала кольцо Bvlgari Serpenti Viper за 20 тысяч евро. В комментариях она называет ее кольцом, которое одели ей 20 августа 2021 года. В тот день супруги сообщили в соцсетях о браке. В декларации нардепа расходы на приобретение драгоценного кольца не отражены.

Фото: bihus.info

Остальное имущество жены нардеп должен указать в годовой декларации весной 2022 года. Имущества этого должно быть много. Алина Левченко демонстрирует в публикациях кучу дорогих украшений, одежд и аксессуаров. К примеру, сумочку Hermes Birkin за около 60 тыс. евро, кольцо Crivelli за 48 тыс. евро, браслет Gaydamak Snake за почти 20 тыс. долларов, шубу Manzari за 9000 евро. Кроме того, в разные годы в Instagram-публикациях жены Торохтия можно увидеть следующие автомобили: Mercedes-Maybach W222, Range Rover Sport, Mercedes-Benz G-класса, Mercedes-Benz GLC, несколько Mercedes-Benz S-класса, Ferrari 458 Italia и т.д.

Нардеп Артем Дмитрук после исключения из фракции "Слуга народа" вошел в межфракционное объединение "Разумная политика" экс-спикера Рады Дмитрия Разумкова. Но ненадолго: после потасовки на земельной комиссии Одесского городского совета он покинул объединение на время расследования. В своих Instagram-сториз Дмитрук несколько раз ездил за рулем кроссовера, детали интерьера которого выдают в автомобиле Hyundai Santa Fe третьего поколения. Такого в декларации нардепа нет.