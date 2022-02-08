Календарь красоты на март: лучшие и худшие дни для разных процедур

Март - отличное время для выхода из "зимней спячки" и прихорашивания. Однако прежде, чем записываться на бьюти-процедуры, следует узнать, какие дни будут наиболее благоприятными для этого, сообщает РБК-Украина.

Астролог Елена Молдованова представила в Instagram календарь красоты на март 2022 и назвала лучшие и худшие дни для разных процедур.

Окрашивание волос ⠀

Если окрашивать волосы: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, то краска будет держаться дольше, а цвет будет более интенсивный и насыщенный. Эти дни идеально подходят для окрашивания в темные и яркие тона. ⠀

Если окрашивать: 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, то краска смоется быстрее, тем не менее эти дни подходят для мелирования, окрашивания в блонд.

⠀Красить волосы в марте лучше в определенные дни (фото: freepik.com)

Стрижка волос

Если вы мечтаете о длинной шевелюре, чтобы волосы отрастали достаточно быстро, то для вас дни: 4, 5, 6 (с 10:00), 7, 8 (до 16:30, 9, 10 (до 18:45), 14, 15 (до 13:00), 16, 17 марта. ⠀

А если вы носите короткую стрижку и желаете, чтобы волосы отрастали медленнее, то следует выбрать дни: 19, 23, 24 (до 15:00), 25, 26, 27, 28 (до 17:00). ⠀

Наращивание волос, ресниц ⠀

﻿Можно использовать дни: 4, 5, 6, 7, 8 (до 16:30), 9, 10, 14, 15 (до 13:00), 16, 17, 19, 20 (до 14:30), 23, 24 (до 15:00), 25, 26, 27, 28 (до 17:00), 31 (с 13:00). ⠀

Для посещения косметолога подойдут дни (маски, увлажнение, аппаратный уход, одним словом все, что делается без прямого повреждения кожи):

4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31.

⠀ Астролог назвала лучшие дни для посещение косметолога (фото: freepik.com)

Уколы красоты и татуаж можно делать в те же самые дни, но в часы эффективной Луны.

Для планового посещения стоматолога (пломбирование, читка камня, отбеливание) подойдут дни:

7, 8 (до 16:30), 9, 10 (до 18:45), 11 (с 9:30), 12, 13 (до 17:45), 16, 17, 23, 27, 28 (до 17:00), 29, 30 марта.