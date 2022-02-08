Минздрав изменил алгоритм отслеживания передачи COVID-19

В Украине изменили алгоритм отслеживания инфицирования коронавирусом. ﻿Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко на брифинге, сообщает Новое время.

По его словам, в условиях красного уровня эпидемической опасности теперь будут отслеживаться только контакты высокого риска инфицирования и тяжелых последствий заболевания.

Контактами высокого риска будут считаться члены семьи инфицированного, уязвимые контактные лица по состоянию здоровья, а также лица, находящиеся в закрытых помещениях с высокой степенью риска, например, больницы и учреждения длительного ухода.

Тех, кто получил полный курс прививки и ревакцинацию, можно считать контактами низкого риска.

В Украине заболеваемость коронавирусом держится на высоком уровне.

5 февраля обнаружили почти 44 тысячи инфицированных за сутки — это наибольший показатель за все время пандемии.

За минувшие сутки обнаружили более 34 тысяч случаев заражения.