Porsche готовит фейслифтинг для 911 и тестирует кабриолет

Немецкая компания Porsche готовит плановое обновление для своей культовой модели 911. Первые прототипы версии с кузовом кабриолет замечены на зимних тестах, сообщает Обозреватель.

Ранее мы уже рассказывали о тестах версии купе. Теперь в объективы попал прототип кабриолета. Новинка будет отличаться видоизмененным бампером с увеличенными воздухозаборниками. Также ожидаются новые светодиодные фары, вместо которых пока используют старые.

Porsche тестирует обновленный 911 Cabriolet
Porsche тестирует обновленный 911 Cabriolet. Источник: Carscoops

Подобно купе 911, которое было замечено при тестировании в аналогичных условиях, кабриолет оснащен парой центрально расположенных выхлопных труб. Но, не стоит ожидать возвращение 4-литрового атмосферного мотора из-за постоянно ужесточаемых европейских экостандартов. Напомним, что нынешняя генерация 911 Carrera оснащается 3-литровым турбированным мотором мощностью 385 л.с., который позволяет купе разгоняться до первой "сотни" за 4,2 секунды.

Сзади можно увидеть пару расположенных по центру труб
Сзади можно увидеть пару расположенных по центру труб. Источник: Carscoops

Предполагается, что новинка получит полностью цифровую приборную панель, а традиционный тахометр заменят электронным. Обновленные модели Porsche 911 Coupe и Cabriolet дебютируют на рынке в середине 2023 года.

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