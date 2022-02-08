Porsche готовит фейслифтинг для 911 и тестирует кабриолет

Немецкая компания Porsche готовит плановое обновление для своей культовой модели 911. Первые прототипы версии с кузовом кабриолет замечены на зимних тестах, сообщает Обозреватель.

Ранее мы уже рассказывали о тестах версии купе. Теперь в объективы попал прототип кабриолета. Новинка будет отличаться видоизмененным бампером с увеличенными воздухозаборниками. Также ожидаются новые светодиодные фары, вместо которых пока используют старые.

Porsche тестирует обновленный 911 Cabriolet. Источник: Carscoops

Подобно купе 911, которое было замечено при тестировании в аналогичных условиях, кабриолет оснащен парой центрально расположенных выхлопных труб. Но, не стоит ожидать возвращение 4-литрового атмосферного мотора из-за постоянно ужесточаемых европейских экостандартов. Напомним, что нынешняя генерация 911 Carrera оснащается 3-литровым турбированным мотором мощностью 385 л.с., который позволяет купе разгоняться до первой "сотни" за 4,2 секунды.

Сзади можно увидеть пару расположенных по центру труб. Источник: Carscoops

Предполагается, что новинка получит полностью цифровую приборную панель, а традиционный тахометр заменят электронным. Обновленные модели Porsche 911 Coupe и Cabriolet дебютируют на рынке в середине 2023 года.