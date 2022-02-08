В ТКГ исключают обязательства для Украины по Донбассу без согласия ВР

Исполняющий обязанности первого заместителя главы украинской делегации в ТКГ Андрей Костин заявил, что любые обязательства для Украины по Донбассу не могут быть приняты без одобрения в Верховной раде. Поскольку каждая юридически закрепленная договоренность должна рассматриваться парламентом в виде закона, пишет Милан Лелич, РБК-Украина.

"Это очень важный момент. Что бы ни происходило, все равно законы принимает Верховная рада. И не может быть каких-то договоренностей, которые являются юридически обязательными для Украины как для государства, без того, чтобы эти договоренности в виде закона не были одобрены и приняты на уровне Верховной рады" , - отметил он.

Костин пояснил, что законы, которые являются частью политического урегулирования в соответствии с минскими соглашениями, будет принимать именно Верховная рада, которая представляет интересы всего украинского народа.