Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Украину на встречу с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом написал посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

"Имею честь приветствовать в Киеве президента Эммануэля Макрона, прибывшего на встречу с Владимиром Зеленским, и министра Жана-Ива Ле Дриана, который встретится с министром Дмитрием Кулебой. Впереди – очень насыщенный день. Добро пожаловать в Украину" , – написал он.

Отметим, это первый официальный визит лидера Французской Республики в Украину с 1998 года. Жак Ширак был последним президентом Франции, посетившим Киев 24 года назад.