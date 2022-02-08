При артрите коленей физиотерапия может быть лучше стероидных уколов

Физическая терапия при артрите коленного сустава обычно требует гораздо больше хлопот, чем быстрое введение стероидов, чтобы успокоить боль в суставе. Но в долгосрочной перспективе физиотерапия по крайней мере столь же оправдывает себя, сколь и инъекции стероидов, и, скорее всего, обеспечит долгосрочное облегчение, сообщает GreenPost.

Люди с артритом коленного сустава обычно имеют два основных варианта лечения кроме хирургического вмешательства — инъекции стероидов, чтобы облегчить отечность и боль, или курс физиотерапии, сказал ведущий исследователь Дэниел Рон, директор Центра первичной помощи опорно-двигательного аппарата.

Согласно недавнему клиническому испытанию, физическая терапия была более эффективной, чем стероидные уколы, сказал он.

«Активное вмешательство, например физические упражнения, будет иметь более длительный эффект, поскольку оно укрепляет ваше колено. Инъекция не изменяет силу вашего колена, и как только боль исчезает, ваше колено не обязательно будет функционировать лучше, если вы его не укрепите», - сказал Рон.

В течение года исследование отследило 156 человек, которым было рандомно назначено получение инъекций стероидов или физиотерапию.

Но исследователи обнаружили, что пациенты с большей вероятностью получат более длительный эффект от физической терапии, когда речь идет о возобновлении подвижности и утолении боли.

Например, четырем людям в группе инъекций колена потребовалось хирургическое вмешательство, тогда как ни один из группы физиотерапии в нем не нуждался, отметил Рон.

«Если пациенты испытывают сильные боли, мы сделаем им инъекцию, и они уйдут, чувствуя себя лучше, но мы знаем, что инъекция лишь дает им некоторое облегчение, а на самом деле не помогает. Это не способствует исчезновению артрита, тогда как упражнения и физиотерапия – это гораздо лучше. Это увеличивает вашу мышечную силу. Это улучшает диапазон движения сустава», – сказал Адлер.

Люди, желающие справиться с болью в колене без хирургического вмешательства, также должны рассмотреть возможность снижения веса и применения физических упражнений, добавил Адлер.

Для профессора ортопедической хирургии Роберта Брофи новое исследование показывает, что оба подхода полезны.