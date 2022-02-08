КрАЗ изготовит партию полноприводных пожарных машин

КрАЗ победил в тендере Полтавской ОГА на поставку лесным хозяйствам области семи пожарных автоцистерн. За партию машин областной бюджет заплатит 62,9 млн грн, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Государство закупит универсальные машины АЦ-8-60 на полноприводном шасси КрАЗ-63221. Интересно, что второй участник тендера, компания "Титал", выставляла на торги машину своего производства, но также на шасси КрАЗ-63221 (6х6).

Согласно договору, отечественный автопроизводитель обязуется поставить автоцистерны до конца 2022 года. Они будут распределены по лесным хозяйствам следующим образом: две машины получит Гадяч, две Миргород, две Кременчуг и одну Полтава.

Пожарная машина АЦ-8-60 оборудована цистерной для воды объемом 7800 л, баком для пенообразователя, пожарным насосом производительностью до 60 л/с, а также электролебедкой. В списке дополнительного оборудования также значатся лафетный ствол, пожарные рукава разных видов, лестницы, бензопилы, гидроэлеваторы и пр. На спецтранспорт действует гарантия в два года без ограничения пробега.