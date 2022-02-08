Байден оговорился, заявив о "вторжении Германии в Украину"

Президент США Джо Байден оговорился во время пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем, заявив о "немецком вторжении" в Украину. Об этом, ссылаясь на американское телевидение, пишет Сакина Нуриева, Газета.ru.

"Позвольте мне ответить сначала на первый вопрос. Если Германия... если Россия вторгнется — то есть, если танки и войска пересекут границу Украины снова, тогда "Северного потока-2" не станет, мы положим ему конец", — сказал глава Белого дома.