Арестович не писал заявление об увольнении из ОП

Бывший советник главы ОП Алексей Арестович не писал заявление об увольнении из президентского офиса.

Об этом говорится в ответе Офиса президента на запрос журналистов агентства "Українські новини"﻿.

"Сообщаем, что в Департамент управления персоналом не поступало заявление А. Арестовича об освобождении его от исполнения обязанностей советника главы Офиса президента" , – ответили в ОП.

В то же время, в февральских списках советников Ермака его тоже нет.

Ранее Арестович сообщал, что уволился из Офиса президента, а также прекратил быть спикером украинской стороны в Трехсторонней контактной группе. По его словам, одной из причин стало возвращение Порошенко в Украину, "закрепившего слабость, как главный органический признак украинского государства".