Украина увеличила товарооборот с Россией

В 2021 году оборот внешней торговли России и Украины вырос на 22,8%. Российские поставки в Украину выросли на 28,8% и составили $8,13 млрд, украинские в Россию - на 12,5%, до $4,155 млрд, сообщает УНИАН.

Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы РФ. Товарооборот России и Украины в 2021 году вырос до $12 млрд 284,3 млн с $10 млрд 004,7 млн годом ранее.

Основными торговыми партнерами России в январе-декабре 2021 года среди стран дальнего зарубежья были:

Китай, товарооборот с которым составил 140,7 млрд долл. США (135,2% к январю-декабрю 2020 года),

Германия – 57,0 млрд долл. (135,7%),

Нидерланды – 46,4 млрд долл. (162,6%),

США – 34,4 млрд долл. (143,6%),

Турция – 33,0 млрд долл. (157,0%),

Италия – 31,4 млрд долл. (154,7%),

Республика Корея – 29,9 млрд долл. (152,2%),

Соединенное Королевство – 26,7 млрд долл. (3,4%),

Польша – 22,5 млрд долл. (156,2%),

Франция – 22,0 млрд долл. (172,8%).

Скриншот Customs.gov.ru

Экспорт России в январе-декабре 2021 года составил 493,3 млрд долл. США и по сравнению с январем-декабрем 2020 года увеличился на 45,7%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 86,9%, на страны СНГ – 13,1%.

Основой российского экспорта в январе-декабре 2021 года традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 54,3% (в январе-декабре 2020 года – 49,7%).

Импорт России в январе-декабре 2021 года составил 296,1 млрд долл. США и по сравнению с январем-декабрем 2020 года увеличился на 26,5%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 89,3%, на страны СНГ – 10,7%.

Во внешнеторговый оборот России включены рыба и морепродукты Российской Федерации не подлежащие доставке для таможенного оформления на территории РФ; бункерное топливо, горючее, продовольствие и материалы, приобретенные за пределами территории РФ; товары и транспортные средства, ввезенные физическими лицами; досчеты на неучтенные объемы взаимной торговли со странами ЕАЭС.

В экспорт России включены рыба и морепродукты Российской Федерации не подлежащие доставке для таможенного оформления на территории РФ; досчеты на неучтенные объемы взаимной торговли со странами ЕАЭС.

В импорт России включены бункерное топливо, горючее, продовольствие и материалы, приобретенные за пределами территории РФ; товары и транспортные средства, ввезенные физическими лицами; досчеты на неучтенные объемы взаимной торговли со странами ЕАЭС.