Cпециальный режим для IТ. Зеленский объявил о запуске Дія.City

В Украине запустили специальный правовой режим для IТ-отрасли Дія.City, сообщает Новое время.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске специального правового режима для IТ-отрасли Дія.City. Такое заявление он сделал во время выступления на Diia Summit 8 февраля.

"Это цифровая столица электронного государства. Дия. City — один из лучших налоговых, правовых режимов на планете. На планете, где говорят на языке венчурного инвестирования. Мы трансформируем Украину в компанию продуктовых компаний и стартапов" , — заявил Зеленский.

По словам Зеленского, благодаря режиму Дія. City доя IT-сектора в ВВП Украины вырастет с 4% до 10%, а доходы индустрии — до $16,5 млрд.



"Это позволит Украине стать крупнейшим IT-хабом Европы" , — заявил президент.

"Поэтому мы хотим, чтобы резидентами Дія.City становились не только украинские, но и зарубежные IT-компании" , — отметил Зеленский.

Также президент добавил, что уже 8 февраля к правовому режиму Дія.City присоединятся как украинские, так и зарубежные IT-компании.

Напомним, что 18 декабря президент Владимир Зеленский подписал проголосованный парламентом закон, который устанавливает правила налогообложения в Дія.City.