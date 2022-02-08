Cпециальный режим для IТ. Зеленский объявил о запуске Дія.City
В Украине запустили специальный правовой режим для IТ-отрасли Дія.City, сообщает Новое время.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске специального правового режима для IТ-отрасли Дія.City. Такое заявление он сделал во время выступления на Diia Summit 8 февраля.
"Это цифровая столица электронного государства. Дия. City — один из лучших налоговых, правовых режимов на планете. На планете, где говорят на языке венчурного инвестирования. Мы трансформируем Украину в компанию продуктовых компаний и стартапов", — заявил Зеленский.
По словам Зеленского, благодаря режиму Дія. City доя IT-сектора в ВВП Украины вырастет с 4% до 10%, а доходы индустрии — до $16,5 млрд.
"Это позволит Украине стать крупнейшим IT-хабом Европы", — заявил президент.
"Поэтому мы хотим, чтобы резидентами Дія.City становились не только украинские, но и зарубежные IT-компании", — отметил Зеленский.
Также президент добавил, что уже 8 февраля к правовому режиму Дія.City присоединятся как украинские, так и зарубежные IT-компании.
Напомним, что 18 декабря президент Владимир Зеленский подписал проголосованный парламентом закон, который устанавливает правила налогообложения в Дія.City.