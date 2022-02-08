В Киеве состоится "Марш единства за Украину"

В Киеве планируют провести "Марш единства за Украину". Акция запланирована на субботу, 12 февраля.

Организаторами мероприятия являются блогер Сергей Стерненко и организация "Гонор".

"В такие непростые для нашего государства времена очень важно показать всему миру, что мы не отдадим российскому агрессору нашу страну" , – говорится в анонсе события на Facebook.

Начнут шествие в 14:00 возле парка имени Тараса Шевченко на Владимирской улице.