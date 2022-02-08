В Киеве состоится "Марш единства за Украину"
В Киеве планируют провести "Марш единства за Украину". Акция запланирована на субботу, 12 февраля.
Организаторами мероприятия являются блогер Сергей Стерненко и организация "Гонор".
"В такие непростые для нашего государства времена очень важно показать всему миру, что мы не отдадим российскому агрессору нашу страну", – говорится в анонсе события на Facebook.
Начнут шествие в 14:00 возле парка имени Тараса Шевченко на Владимирской улице.
"Такие меры это очень хороший способ объединиться в эти непростые времена, почувствовать поддержку друг друга и дать однозначный сигнал — мы будем защищать свою страну, чтобы там себе не хотели оккупанты", – написал один из организаторов мероприятия Сергей Стерненко.