Кулеба: мы ожидаем сигналы, которые Макрон привез из Москвы
Украина не пересечет свои "красные линии", и никто не сможет заставить ее их пересечь, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя прошедшие в понедельник переговоры президента Франции Эмманюэля Макрона с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Интерфакс-Украина.
Об этом заявил Кулеба на совместной пресс-конференции с министрами иностранных дел Австрии, Чехии и Словакии в Киеве во вторник.
"Сегодня, буквально с этой пресс-конференции, я отправлюсь в Мариинский дворец, где у президента Украины начнется встреча с президентом Макроном. Я проведу переговоры со своим французским коллегой Жаном-Ивом Ле Дрианом. Безусловно, мы все с интересом ожидаем тех сигналов, которые привез господин Макрон из Москвы, но я уже неоднократно говорил, в том числе вчера, что мы открыты к диалогу, мы настроены конструктивно, ждем дипломатического решения, но мы не пересечем свои "красные линии", и никто не сможет заставить нас их пересечь", - сказал Кулеба.