Кулеба: мы ожидаем сигналы, которые Макрон привез из Москвы

Украина не пересечет свои "красные линии", и никто не сможет заставить ее их пересечь, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя прошедшие в понедельник переговоры президента Франции Эмманюэля Макрона с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом заявил Кулеба на совместной пресс-конференции с министрами иностранных дел Австрии, Чехии и Словакии в Киеве во вторник.