Перепись населения проведут при поддержке Apple – Зеленский

Всеукраинскую перепись населения в Украине проведут в 2023 году при поддержке американской технологической компании Apple. Об этом Владимир Зеленский сказал во время Diia Summit, сообщает Укринформ.

"Мы планируем в 2023 году провести перепись населения совместно с компанией Apple. Мы разрабатываем модель электронной таможни. Мы стремимся сделать Украину мировым ІТ-хабом, лидером по инновациям, лидером по технологиям" , - сказал Зеленский.

По его словам, это уже не звучит так фантастически, как звучало раньше. В настоящее время власти работают над развитием тех цифровых услуг, которые нужны людям.

Ранее Министерство цифровой трансформации и компания Apple подписали меморандум о сотрудничестве, предусматривающий, в частности, помощь при проведении переписи населения в Украине. Таким образом, Украина может стать второй страной в мире после США, которая проведет такую ​​перепись в сотрудничестве с Apple.