СБУ заявила о выявлении во Львове двух ботоферм на 18 тысяч аккаунтов
Сотрудники правоохранительных органов заявили о разоблачении во Львове сразу двух ботоферм, работавших в интересах РФ, сообщает Новое время.
Об этом во вторник, 8 февраля, рассказали в Службе безопасности Украины.
Общая мощность ботоферм составляла около 18 тысяч фейковых аккаунтов, которые распространяли в соцсетях разные фейки для "нагнетания панических настроений".
Кроме того, их также использовали для ложных сообщений о "минировании" различных объектов, в том числе социальной и критической инфраструктуры.
Организаторами схемы в СБУ назвали троих местных жителей, двое из которых оборудовали свои помещения под нужды "ботоферм", а третий — обеспечивал их техническое обслуживание.
В ходе обысков были изъяты:
- два комплекта GSM-шлюзов: 92 и 375 онлайн-канальных;
- 3 тысячи сим-карт мобильных операторов;
- ноутбуки с доказательствами противоправной деятельности;
- черновая бухгалтерия.