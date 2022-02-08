СБУ заявила о выявлении во Львове двух ботоферм на 18 тысяч аккаунтов

Сотрудники правоохранительных органов заявили о разоблачении во Львове сразу двух ботоферм, работавших в интересах РФ, сообщает Новое время.

Об этом во вторник, 8 февраля, рассказали в Службе безопасности Украины.

Общая мощность ботоферм составляла около 18 тысяч фейковых аккаунтов, которые распространяли в соцсетях разные фейки для "нагнетания панических настроений".

Фото: СБУ

Кроме того, их также использовали для ложных сообщений о "минировании" различных объектов, в том числе социальной и критической инфраструктуры.

Организаторами схемы в СБУ назвали троих местных жителей, двое из которых оборудовали свои помещения под нужды "ботоферм", а третий — обеспечивал их техническое обслуживание.

В ходе обысков были изъяты:

два комплекта GSM-шлюзов: 92 и 375 онлайн-канальных;

3 тысячи сим-карт мобильных операторов;

ноутбуки с доказательствами противоправной деятельности;

черновая бухгалтерия.