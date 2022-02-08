Apple купила сервис для создания музыки с помощью ИИ

Компания Apple приобрела британский стартап AI Music, который использует искусственный интеллект (ИИ) для создания персонализированной музыки, сообщает Ведомости.

Сообщается, что сделка была закрыта несколько недель назад. Ее стоимость не раскрывается; по данным Bloomberg, покупка обошлась Apple в «относительно небольшую» сумму. Согласно странице стартапа на Linkedin, компания была основана в 2016 г., а ее штат насчитывает всего 17 сотрудников.

Разработанная AI Music технология позволяет генерировать композиции с использованием ИИ и бесплатной общедоступной музыки. Идея заключается в том, чтобы создавать «динамические» звуковые дорожки, которые меняются в зависимости от взаимодействия с пользователем. Так, саундтрек в видеоигре может меняться в зависимости от атмосферы, а музыка во время тренировки — адаптироваться к интенсивности движений пользователя.