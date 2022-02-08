В Канаде протестующие против карантинных ограничений перекрыли мост

Движение по мосту Амбассадор, который связывает Виндзор (провинция Онтарио) и Детройт (штат Мичиган), почти полностью оказалось заблокировано со стороны Канады, сообщает Газета.ru.

Поводом для протеста стали ограничения, вводимые из-за ситуации с коронавирусом. Люди, выступающие против новых запретов, перекрыли движение по мосту, выставив фуры, пикапы и легковые машины.

В настоящий момент движение осуществляется лишь по одной полосе (из Соединенных Штатов в Канаду).

Вышедшие на протесты объяснили, что поддерживают дальнобойщиков.

Грузовики были припаркованы к югу от полицейского блокпоста на Меткалф-стрит.

Сам протест идет уже вторую неделю. Сотрудники полиции отмечают, что в главной зоне протеста порядка 500 грузовых транспортных средств. Убрать грузовики сложно за счет их пневматических тормозов, блокирующих 18 колес фуры.

Кроме того, в канадском городе Оттава объявили чрезвычайное положение.