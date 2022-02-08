Австрия готова поддержать "болезненные для всех" санкции против РФ

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявляет, что новые санкции против Российской Федерации в случае ее дальнейшей агрессии против Украины будут болезненными для всех стран, но Австрия их поддержит, сообщает УНИАН.

Об этом Шалленберг сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с министрами иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, Чехии – Яном Липавским и Словакии – Иваном Корчком.

Шалленберг рассказал, что вчера, 7 февраля, они с коллегами из Чехии и Словакии посетили линию разграничения на Донбассе и увидели, каким тяжелым является положение на востоке Украины.

"Существует реальный риск военной конфронтации и агрессии вновь на европейском континенте" , – сказал Шалленберг и добавил, что в это напряженное время странам Центральной Европы важно подтвердить поддержку и солидарность с украинским народом и поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Глава МИД Австрии отметил, что ситуация со стабильностью и безопасностью в Украине напрямую влияет на страны Центральной Европы.

"Безопасность Украины - это наша безопасность" , – подчеркнул Шалленберг.

При этом он сказал, что общий интерес для европейского континента заключается в том, чтобы не произошло военной конфронтации и агрессии.

"Мы не устанавливаем границы с помощью танков и ракет в 21-м веке" , – подчеркнул Шалленберг.

Он отметил, что безопасность является неприкосновенной, и это касается Украины.

"Не может быть безопасности первого класса, как и безопасности второго класса. Не может быть суверенитета первого класса и второго класса. Международное право такого не знает" , – сказал Шалленберг.

По его словам, в Европейском Союзе есть твердый консенсус относительно новых санкций против РФ, которые Австрия тоже поддержит в случае дальнейшей военной агрессии РФ против Украины.

"Австрия поддержит пакет санкций. Да, это будет болезненно для нас, но это будет болезненно для всех. Хотим ли мы двигаться по этому пути? Точно нет! Но кажется, что мы должны использовать это средство сдерживания" , – сказал Шалленберг.

Отдельно он сказал, что правительство Австрии в ближайшие дни примет решение о предоставлении нового пакета гуманитарной помощи Украины в размере 2,5 млн евро, которые будут распределены через Международный комитет Красного Креста.