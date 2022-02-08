"Наших президентов не отдадим": Аваков записал обращение к Путину

Экс-глава МВД Арсен Аваков записал обращение к Владимиру Путину после заявлений о том, что Россия готова предоставить политическое убежище Порошенко.

Соответствующее видео Аваков опубликовал в Instagram﻿.

Он заявляет, что Украина не отдаст "товарищу Путину" еще одного украинского президента.

"И ругать, и хвалить, и к ответственности призывать Президентов Украины будут сами украинцы!" - написал экс-министр. ﻿

Ранее во время совместной пресс-конференции после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном президент России Владимир Путин заявил﻿, что готов предоставить политическое убежище пятому президенту Украины Петру Порошенко.