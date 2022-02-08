В Кремле опровергли информацию о сделке Путина и Макрона по Украине

Россия и Франция не могли заключить никакие "сделки", связанные со снижением напряженности в отношениях с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает РБК.

О том, что Москва и Париж договорились о ряде соответствующих мер, ранее писала со ссылкой на источники газета The Financial Times (FT).

"FT, конечно же, написала по сути неверно. Москва и Париж не могли заключить никаких сделок, это просто невозможно. Потому что Франция является и членом ЕС, и членом НАТО, где Франции не принадлежит лидерство, лидерство принадлежит другой стране", — сказал пресс-секретарь президента России.

По данным FT, президент Франции Эмманюэль Макрон во время визита в Москву договорился с российским коллегой Владимиром Путиным, что Москва не будет предпринимать новых "военных инициатив" . Россия якобы также согласилась участвовать в диалоге относительно развертывания собственных вооруженных сил.

Газета указала, что предварительные договоренности нуждаются в одобрении Вашингтона.